Tigullio capitale del mezzofondo con la corsa delle "Due Perle"

Andrà in scena domenica 4 febbraio una delle gare podistiche più spettacolari che si corrono in Italia. E' la mezza maratona internazionale delle Due Perle nello scenario tra Santa Margherita Ligure e Portofino su un percorso di 21 chilometri sulla strada a picco sul mare. Un evento giunto alla 17° edizione che sarà preceduto sabato 3 febbraio dalla Portofino Run di 10 chilometri e dalla "CorriSanta" una camminata ludico motoria sempre di 10 chilometri dedicata agli amatori.

"Una bellissima iniziativa che sottolinea davvero la bellezza di queste due perle, Portofino e Santa Margherita, conosciute come località turistiche - ha dichiarato l'assessore regionale allo sport Simona Ferro -, ma che hanno anche una predisposizione alla pratica degli sport outdoor come il diving, le gite in barca, la mountain bike, il ciclismo su strada, il nuoto e naturalmente la corsa. Ecco credo davvero che la nostra costa ci offra tante opportunità e vorrei dare un grande merito all'organizzatore Nicola Fenelli che con grande impegno organizza da 17 anni questa mezza maratona che quest'anno ha già superato i 2000 atleti iscritti dall'Italia ma anche dall'estero".

Una gara che in passato ha visto tra i partecipanti campioni della specialità appassionati come Gianni Morandi. "Un percorso unico al mondo: la provinciale che collega Santa Margherita Ligure e Portofino - ha spiegato Nicola Fenelli l'organizzatore -. Abbiamo due giri di boa: uno nella mitica piazzetta e l'altro nella bellissima Piazza della Chiesa nel centro storico di Santa Margherita. Quindi ogni pezzo del percorso è veramente significativo e veramente bello".

Il lato agonistico si unisce così a quello turistico e a quello benefico con le quote di iscrizione della CorriSanta che verranno versate all'associazione "Ignesa Odv" che si occupa di aiutare i bambini poveri del Togo.

"Un appuntamento tradizionale e turistico - ha aggiunto l'assessore regionale al turismo Sartori- , quest'anno proprio in concomitanza con la Due Perle gli hotel del territorio sono già sold out. Un evento che è un ottimo spot per le nostre politiche di destagionalizzazione".



