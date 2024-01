Teatri comunali a convegno, "Liguria fanalino di coda"

Liguria fanalino di coda nell'organizzazione teatrale italiana. È il dato emerso durante il convegno nazionale "Il mio teatro è una città. Il teatro in comune. Nuove funzioni e modalità di gestione nei teatri comunali", concluso ieri sera al Teatro Comunale di Sori, organizzato da Teatro Pubblico Ligure, coordinato da Oliviero Ponte di Pino in dialogo con Sergio Maifredi. Hanno partecipato circa trenta relatori provenienti da tutta Italia, dal Veneto alla Sicilia, dal Piemonte al Lazio e alla Calabria: un'occasione per riflettere sulla grande rete civica dei teatri comunali italiani, fondamentali presidi socio culturali e realtà attente alla formazione del pubblico.

Nel confronto con le altre esperienze, la Liguria ha evidenziato alcune criticità. In particolare è emersa l'esigenza di un coordinamento e di un circuito teatrale, presenti con successo da molto tempo in altre regioni italiane come Piemonte, Toscana, Puglia, Emilia Romagna. Matteo Negrin, presidente della Fondazione Piemonte dal Vivo, ha ricordato il tentativo di estendere il circuito piemontese alla Liguria: "Nonostante gli sforzi e il lungo lavoro svolto con Ilaria Cavo, allora assessore, e l'assessore piemontese Vittoria Poggio, favorevoli al progetto, tutto è naufragato quando si è trattato di metterlo in pratica". Andrea Cerri, direttore della Compagnia di Scarti e del Teatro Impavidi di Sarzana ha ripercorso un'altra esperienza: "Nel 2020 - ha detto - abbiamo creato il Coordinamento delle imprese teatrali della Liguria, che riuniva 19 realtà professionistiche, appoggiato ma mai finanziato dalle istituzioni".

"Prima di realizzare il Coordinamento - ha aggiunto Sergio Maifredi - ho invitato personalmente in Liguria Carmelo Grassi, presidente del Teatro Pubblico Pugliese, affinché illustrasse ai nostri politici il successo della sua esperienza. Nulla di fatto. L'amministrazione pubblica convoglia il soldi del Pnrr sulle luminarie di Natale". "È un fatto - ha concluso Daniele Biello, funzionario della Regione Liguria - che la nostra sia una regione piccola in cui tre realtà imponenti assorbono la maggior parte dei finanziamenti disponibili".



