Si conclude a Genova il festival giovanile di musica classica

Ultimo appuntamento del Genoa International Music Youth Festival, il prestigioso festival giovanile di musica classica diretto dal maestro Lorenzo Tazzieri, e co-organizzato dal Comune di Genova e dall'Associazione italiana culture unite (Aicu). Il concerto, che si terrà domenica 21 gennaio alle 21 nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, si inserisce negli eventi collaterali dei Rolli Days, andrà a inaugurare l'anno pucciniano e darà l'avvio all'attività internazionale prevista per il 2024.

Biglietti sul sito gimyf.it/gimyf-biglietteria.html Il Gimyf è il primo festival giovanile di respiro internazionale realizzato a Genova: un esempio virtuoso di cooperazione culturale che si connette con prestigiose istituzioni pubbliche e private nel mondo, con l'obiettivo di avvicinare i giovani alla musica classica e di creare, con il supporto del Comune di Genova e la rete diplomatica italiana, progetti di cooperazione internazionale in ambito musicale, fortificando I ponti culturali tra l'Italia e i Paesi partner nel mondo. Questa quinta edizione del Gimyf vuole realizzare un'importante operazione di diffusione del patrimonio operistico italiano, traghettando il pubblico verso il 2024, attraverso sei appuntamenti il cui filo conduttore è rappresentato dalla musica vocale nelle sue varie declinazioni, con una scelta artistica legata alla ricorrenza dei 100 anni dalla morte di Giacomo Puccini, il quale si dedicò in modo pressoché esclusivo alla musica teatrale affermandosi nei repertori dei teatri lirici di tutto il mondo. L'attività di Aicu nel 2024 sarà dunque incentrata sulla tournée operistica Puccini 100, coprodotta con le organizzazioni artistiche partner di Aicu, le istituzioni politiche dei Paesi partner, nonché le Ambasciate e gli istituti italiani di cultura in America Latina, Est Europa e Oriente.





