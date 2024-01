Rsu 'vogliamo conferma acquirente serio' per Piaggio Aero

"Vorremmo avere la conferma di un acquirente serio e di un piano industriale con garanzie occupazionali per i due siti". Adriano Spallarossa della rsu di Piaggio Genova spiega così le richieste dei lavoratori di Piaggio che, in occasione dell'incontro tra l'assessore allo sviluppo economico dell Regione Liguria Alessio Piana e i parlamentari liguri hanno dato vita a un presidio, convocato da Fiom Cgil, Uilm e Fim Cisl, per chiedere un intervento incisivo sul governo. Piaggio, infatti, nei due stabilimenti di Genova e Villanova di Albenga, occupa circa 800 persone impegnate nel core business, quello dell'aeronautica civile e militare, dai velivoli ai motori alla manutenzione.

"Dal punto di vista lavorativo la situazione è buona - spiega Spallarossa - anzi avremmo bisogno di integrare figure nuove perché questi 5 anni di amministrazione straordinaria che ci hanno fatto perdere lavoratori, ma siamo preoccupati per la situazione societaria: non si capisce dove stiamo andando e avremmo bisogno di una nuova proprietà perché oggi rimaniamo nella nebbia".



