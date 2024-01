Polizia locale Genova, quintuplicati arresti per spaccio

"La polizia locale di oggi non è più configurabile semplicemente con la figura del vigile urbano", così il comandante della polizia locale di Genova Gianluca Giurato che, insieme al vice Fabio Manzo e all'assessore alla sicurezza Sergio Gambino, ha presentato il bilancio del 2023 del corpo. E infatti sono aumentati considerevolmente gli arresti relativi al contrasto dello spaccio e dei reati predatori. Nell'ambito del contrasto allo spaccio di stupefacenti, gli arresti si sono quintuplicati (dai 25 del 2021 ai 125 nel 2023); 93 le denunce (| 23% in più rispetto al 2021) e il numero dei sequestri di droga è aumentato del 99% con 14 chili di sostanza sequestrata. Gli arresti per furti a esercizi commerciali e contro il patrimonio in generale sono stati 91 nel 2023, 30 nel 2021 e le denunce sono passate dalle 378 del 2021 alle 556 del 2023. Le sanzioni per consumo e detenzione di alcol sono aumentate del 69% (1.953 nel 2023, rispetto alle 1.151 del 2021); calano del 52% quelle per ubriachezza manifesta (735 nel 2023, contro le 1.551 del 2021); calano del 29% le sanzioni per atti contrari al decoro e alla decenza e del 52% quelle per disturbo alla quiete pubblica. Le sanzioni per questua molesta sono passate da 267 del 2021 a 84 del 2023 e quelle per bivacchi da 1.748 del 2021 a 708 del 2023, con un calo del 60%. "Il principale cambiamento è relativo a un approccio non più reattivo - dichiara l'assessore Gambino - ma proattivo, con una presenza più capillare possibile sul territorio e attraverso un'attività di ascolto dei cittadini e degli operatori economici finalizzata alla soluzione dei problemi".



