Polizia locale Genova, "multe in calo, obiettivo farne zero"

Tra il 2021 e il 2023 a Genova la polizia locale ha visto una diminuzione del 15% nel numero degli accertamenti al codice della strada. Nell'anno che si appena concluso, secondo il bilancio dell'attività della polizia locale presentato oggi a palazzo Tursi, ci sono stati in tutto 215.428 accertamenti, ovvero 590 al giorno. Il dato tiene conto solo degli accertamenti effettuati dagli agenti su strada senza l'ausilio di strumenti tecnologici. In calo, rispetto al 2021, anche le riguardano in generale la sicurezza stradale, e le norme di comportamento come l'utilizzo delle cinture di sicurezza, la distanza di sicurezza, o l'utilizzo del cellulare, sono state 57.515, il 15,8% in meno rispetto al 2021. Numeri significativi secondo l'assessore locale alla Sicurezza Sergio Gambino: "Un dato emblematico su tutti - dice - nel 2021 la polizia locale ha effettuato 9000 etilometri, nel 2023 sono stati più di 11mila, frutto di un incremento esponenziale della presenza sul territorio, eppure c'è stata una diminuzione nei numeri di ritiro delle patente". Gambino ha anche spiegato il perché i dati forniti ai media mettano a confronto 2021 e 2023, tralasciando il 2022: "Abbiamo voluto portare i risultati di un anno di vero cambiamento di approccio su diversi ambiti - sottolinea - il 2022 è stato un anno di transizione". Riduzione di quasi il 30% delle sanzioni per limite di velocità "grazie agli autovelox", dicono dal Comune. Diminuite del 32% anche le multe ai semafori per passaggio con il rosso (2.379 nel 2023 rispetto alle 3.512 del 2021). Anche la presenza dei cosiddetti semafori intelligenti nei principali incroci della città ha visto un 41% in meno delle sanzioni (29.339 nel 2021, 17.205 nel 2023). Il comandante della polizia locale di Genova Gianluca Giurato ha sottolineato l'importanza della prevenzione: "Abbiamo lanciato tanti progetti, soprattutto sul tema della sicurezza stradale che coinvolgono i cittadini dalla più tenera età, con laboratori nelle scuole, fino agli adulti e i risultati ci sono stati - dice - il nostro obiettivo non è fare più multe possibile ma non farne alcuna". Nel 2023 multati anche 404 pedoni.



