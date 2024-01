Pd, accorpamenti scuole Savona sono battaglia contro Vaccarezza?

"Per il centrodestra gli accorpamenti scolastici nel savonese sono diventati una partita a scacchi. Così dopo aver proposto di accorpare l'Istituto comprensivo di Carcare con il Liceo Calasanzio, ora è la volta del Boselli-Alberti con il Mazzini Da Vinci, e domani? Un piano fallimentare nato male rischia di finire ancora peggio per la ridicola gestione all'interno del centrodestra ligure". Lo denuncia il consigliere regionale e vicecapogruppo del Partito democratico in Regione Liguria Roberto Arboscello.

"Tre consiglieri regionali, Russo, Mai e Bozzano si prendono la briga di presentare un emendamento e cambiare ancora una volta i nomi degli istituti da accorpare e farlo, ancora una volta, senza aver sentito il territorio. Ma i consiglieri del centrodestra conoscono questi istituti? Conoscono il livello di dispersione scolastica, i bisogni degli studenti e delle famiglie, o stanno solo accorpando scuole a caso, perché hanno deciso di innescare una battaglia con Vaccarezza? Siamo chiaramente di fronte a un centrodestra in preda a una crisi di nervi, ma a pagarne le conseguenze non possono essere studenti, docenti e famiglie" dice Arboscello.



