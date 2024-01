Parco Portofino, Legambiente rinuncia a nomina in Comitato

In seguito alla fase di definizione delle candidature per il comitato di gestione provvisoria del Parco Nazionale di Portofino, Legambiente Liguria ha annunciato la propria decisione di non proporre alcun nome in rappresentanza dell'associazione ambientalista. "Abbiamo contestato il Parco a tre e coerenza vuole che non se ne faccia parte - spiega Massimo Maugeri, membro del direttivo di Legambiente Liguria e consigliere della Comunità del Parco - .

La posizione del Parco, orientata verso le esigenze dei cacciatori e lontana dalle economie locali".

Di fronte a queste circostanze, Legambiente ha deciso di non partecipare alla nomina nel comitato di gestione, mantenendosi vigile "sulle speculazioni in corso a Portofino, come ad esempio le piazzole per elicotteri". Maugeri ha ringraziato i sindaci che hanno collaborato nei mesi precedenti per entrare nel costituendo Parco, sottolineando il lavoro condiviso nonostante le divergenze attuali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA