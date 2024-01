Sospeso lo sciopero al Carlo Felice e quindi questa sera Madama Butterfly andrà in scena regolarmente. Lo Snater, il sindacato che aveva deciso per lo sciopero a oltranza in occasione di tutte le prime stagionali, constatata un'apertura alla trattativa da parte della soprintendenza, ha deciso di fermare l'agitazione.



