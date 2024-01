Calcio: Spezia, D'Angelo "il ritiro è servito a stare assieme"

"Farò giocare solo chi mi dà la disponibilità al 100% di restare con noi fino al termine del campionato. Un giocatore forte, ma che non è collegato con la testa e il cuore, non riesce a rendere. Chi scenderà in campo domani ha voglia di risolvere queste problematiche". Lo ha detto Luca D'Angelo, tecnico dello Spezia, durante la conferenza stampa che anticipa la partita contro la Cremonese. Il riferimento è in particolare al terzino Amian, che ha chiesto la cessione da tempo e a Como ha offerto una prova molto scialba.

"Verde giocherà perché ha dato grande disponibilità a giocare con noi. Stiamo valutando cose che contemplano la diversificazione del modulo. La cosa più importante è l'atteggiamento che mettiamo dentro la partita, poi è ovvio che la ristrettezza di giocatori a disposizione non permette grandi cambiamenti". Di fatto il tecnico ha un solo terzino di ruolo a disposizione, il destro Vignali. Probabile esordio per Jagiello.

"Buonissimo acquisto, ha grande personalità, tecnica, può ricoprire diverse posizioni, da trequartista a mezzala a seconda punta". Squadra che ha preparato la partita in ritiro. "Non ci servirà a vincere o perdere ma ci servirà a stare insieme.

Dobbiamo essere concepiti come una famiglia, siamo stati insieme genitori e figli, noi e i giocatori".



