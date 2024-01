A10 chiusa e poi riaperta per falso allarme bomba

Per un allarme bomba su un'auto, rivelatosi falso dopo i controlli degli artificieri, è stata chiusa nel pomeriggio in direzione Francia l'autostrada A10 tra Borghetto e Pietra Ligure, in provincia di Savona. L'allarme è stato lanciato da una donna che ha chiamato la sala radio di Autofiori affermando di "essere ferma in una piazzola di sosta" e di avere paura di "avere una bomba in auto". Sul posto si sono recati agenti della polizia stradale e sono stati chiamati gli artificieri da Genova che dopo una ispezione a bordo hanno escluso la presenza di ordigni consentendo la riapertura della A10 al traffico.

L'allarme è stato lanciato da una donna di origini nigeriane che vive a Pontedera e che ha raccontato di avere subito maltrattamenti dall'ex compagno. Ha temuto che l'uomo volesse ucciderla e avendo sentito uno strano rumore a bordo ha chiamato la polizia.



