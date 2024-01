'Trasporti inadeguati', studenti Imperia annunciano proteste

La Rete Studenti Imperia ha promosso un questionario sulle precarie condizioni del trasporto pubblico locale, annunciando l'ipotesi di scendere in piazza.

"Anche con il nuovo anno, l'amministrazione provinciale continua a non fare niente per risolvere il problema dei trasporti - spiega Anna Vianello del collettivo studentesco - già sollevato in precedenza dalla campagna nazionale: 'Non ce lo possiamo permettere', portata avanti dal sindacato studentesco". Gli studenti sono stanchi di "accettare passivamente la mancanza di volontà e interesse nel gestire la questione". Per questo motivo la Rete Studenti ha diffuso un questionario con un'indagine sul reale stato del trasporto pubblico locale per studenti. "La problematica dei trasporti - prosegue Vianello - richiede un intervento immediato. Basandoci su esperienze personali o raccolte in prima persona, ci sentiamo di affermare, che il disagio non è limitato alla sfera dell'efficienza del servizio in sé, ma si estende anche all'aspetto economico e alla manutenzione di mezzi e strutture". Per Giulia Longo del collettivo: "Lo scopo del questionario, completamente anonimo e compilabile da chiunque lo desideri, è di raccogliere testimonianze dagli studenti per ottenere dati rappresentativi delle loro esperienze e presentarli alla Provincia, affinché questa si impegni a migliorare la situazione. Quando la nostra indagine sarà terminata, presenteremo pubblicamente i dati, per rendere nota a tutte e a tutti questa grave situazione".



