Toti, non correremo con il nostro simbolo a elezioni Sanremo

"Ad oggi tenderei ad escludere la possibilità di correre con il simbolo Toti alle comunali di Sanremo". A dichiaralo è Giovanni Toti intervenendo sulla possibile convergenza verso il candidato Rolando dopo le polemiche dei giorni scorsi.

"Convergenza su Rolando? Noi ascolteremo il nostro territorio: la lista Toti sta dialogando anche con altre liste civiche che ci saranno sulla città di Sanremo - ha aggiunto - e ci sarà anche una decisione se correre o non correre con un simbolo Toti, cosa che tenderei ad escludere oggi, perché non lo abbiamo fatto nei principali comuni in cui si è votato ultimamente, convergendo piuttosto su liste civiche a carattere locali che possiamo chiamare "cugine", come ad Imperia dove gli uomini della lista Toti hanno sostanzialmente contribuito al successo di alcune delle liste civiche comunali di Imperia".





