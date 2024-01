Titolare in pausa, ladro ruba 20 maglie in cachemire e soldi

Furto ieri pomeriggio in galleria Mazzini, in pieno centro a Genova. La titolare di un negozio di abbigliamento ha denunciato di avere trovato la porta del locale scassinata, dopo che era uscita intorno alle 13 per una pausa, e che qualcuno le aveva portato via 900 euro dalla cassa, 20 maglioni di cachemire, e un telefonino. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia e la polizia scientifica.

Gli investigatori hanno acquisito le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza per provare a identificare l'autore del furto.



