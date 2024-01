Genoa: Ekuban e Thorsby in recupero, ok Spence

Obiettivo Salerno per il Genoa che prosegue al Signorini la preparazione in vista della sfida di domenica in Campania. Il tecnico Gilardino dovrà fare a meno dello squalificato De Winter, pronto Vogliacco al suo posto, ma spera nel recupero di Thorsby e di Ekuban alle prese con noie muscolari ma in miglioramento.

Risolti invece i problemi burocratici per il neo acquisto Spence, esterno destro arrivato dal Tottenham nell'ambito dell'operazione Dragusin. Spence potrà dunque rientrare nella lista dei convocati da cui rimarrà fuori l'ultimo arrivato in casa Grifone, il norvegese Bohinen, alle prese con un problema al polpaccio e che sta seguendo un iter personalizzato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA