Ferrovie: nel fine settimana circolazione modificata in Liguria

Modifiche alla circolazione dei treni regionali in Liguria nel prossimo fine settimana del 20 e 21 gennaio a causa dei lavori per il nuovo nodo ferroviario di Genova in corso alla stazione di Brignole, dove sarà necessario chiudere due binari. Lo comunica Trenitalia in una nota annunciando che le modifiche potranno avvenire prima e dopo l'orario di avvio dei cantieri.

Alcuni treni regionali da Ventimiglia/Savona a Genova/Sestri Levante/La Spezia modificheranno l'orario anche con anticipi e/o subiranno cancellazioni parziali tra le stazioni di Genova Principe e Genova Brignole, alcuni treni regionali da Sestri Levante a Genova Brignole modificheranno l'orario e prolungheranno la corsa fino a Genova Principe.

I treni regionali tra Genova Voltri-Genova Brignole-Genova Nervi saranno cancellati il 20 gennaio. Alcuni treni regionali tra Novi Ligure/Arquata Scrivia-Genova modificheranno l'orario anche con anticipi. Il treno regionale 12070 da Genova Brignole a Novi Ligure il 20 gennaio partirà da Genova Principe.

Alcuni treni regionali da Milano a Genova modificheranno l'orario e/o termineranno la corsa a Genova Piazza Principe anziché Brignole. Alcuni treni regionali tra Genova e Acqui Terme modificheranno l'orario anche con anticipi e/o saranno parzialmente cancellati tra le stazioni di Genova Sampierdarena/Genova Principe e Genova Brignole.

I treni regionali tra Genova-Piacenza-Ravenna-Rimini pootranno subire modiche all'orario anche con anticipi e subire parziali cancellazioni tra le stazioni di Genova Brignole e Genova Piazza Principe. Alcuni treni regionali veloci tra Genova e Torino subiranno variazioni d'orario e cancellazioni parziali tra le stazioni di Genova Sampierdarena/Genova Principe e Genova Brignole. Il regionale veloce 2114 partirà da Genova Principe anche il 22 gennaio e il regionale veloce 2145 terminerà la corsa a Genova Principe anche venerdì 19 gennaio.



