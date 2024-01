Ex Ilva: Fiom, Governo va verso l'amministrazione straordinaria

"Il Governo ci ha ribadito che il percorso scelto per l'ex Ilva è quello dell'amministrazione straordinaria e ci ha detto che l'obiettivo è garantire la continuità aziendale e occupazionale". Lo spiega il segretario della Fiom genovese Stefano Bonazzi presente al tavolo di confronto a Palazzo Chigi tra Governo e sindacati sul futuro dell'ex Ilva.

"Resta però tanta l'incertezza sul futuro", afferma Bonazzi sollecitando l'esecutivo a "fare presto per far fronte alla situazione di tutti gli stabilimenti". Se a Taranto i fornitori e le aziende dell'indotto sono in sciopero finché non avranno certezze circa i crediti che vantano con l'ex Ilva anche a Cornigliano non mancano problemi simili, "a dicembre erano partiti i lavori per l'ammodernamento della vasca di passivazione della latta - spiega - ma la ditta che l'ha smontata secondo le informazioni che abbiamo raccolto ha fermato i lavori per le continue incertezze sui pagamenti. Quindi oggi la vasca di passivazione non c'è e la linea della latta è spezzata in due. Se arrivasse un rotolo non potremmo trasformarlo in banda stagnata".



