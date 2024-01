Calcio: Pirlo lancia la sfida, possiamo arrivare ai play off

Lancia la sfida play off Andrea Pirlo, che indica la giusta rotta alla sua Sampdoria che non riesce ancora a trovare continuità. "Credo che si possa arrivare ai playoff. Intanto speriamo di recuperare al più presto chi manca, e quando saremo al completo avremo una rosa di livello che potrà giocarsela con chiunque" dice.

Pirlo ha accolto nell'allenamento pomeridiano il neo acquisto Alvarez, prelevato dal Sassuolo, che potrebbe essere già convocato per la gara di domani sera al Ferraris col Parma.

Ritorna Facundo Gonzalez in difesa dopo il turno di squalifica mentre ci potrebbe essere una novità relativa al modulo. Di fronte il Parma, prima della classe l'obiettivo è "fare bella figura" continua anche se "il Parma è la migliore del campionato, lo sappiamo bene, ma ci siamo preparati nel modo giusto riguardando gli errori della partita scorsa e abbiamo cercato di lavorare su questo cercando di non commetterli più.

Sarà una partita importante".

Pirlo chiede ai suoi ragazzi di riguardare gli appunti del match d' andata dove "abbiamo fatto bene, soprattutto in fase di non possesso, e credo dovremo cercare di ripetere quel tipo di prestazione, cercando di evitare gli errori che ci hanno condizionato".



