Calcio: Bari; Puscas a un passo, Faggi all'Entella

Il Bari cerca di accelerare sul fronte mercato. Da giorni il ds Ciro Polito è a un passo dall'assicurarsi l'attaccante del Genoa George Alexandru Puscas: il calciatore è convinto di venire in Puglia e si lavora su una formula di ingaggio che preveda il prestito con la possibilità di riscatto in caso di promozione in A. Per il rumeno sarebbe un ritorno dopo i 4 gol segnati in biancorosso nella stagione 2015-2026. In queste ore il club del presidente Luigi De Laurentiis ha anche concluso la cessione in prestito del giovane centrocampista Filippo Faggi alla Virtus Entella. I pugliesi hanno come obiettivi di mercato anche l'ingaggio di almeno un difensore e una mezzala al fine di completare l'organico.





