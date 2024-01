Asili nido gratis per famiglie liguri con Isee fino 35mila euro

Uno stanziamento complessivo di oltre 8 milioni per due anni per garantire la gratuità degli asili nido, misura decisa da Regione Liguria che interesserà le famiglie con Isee fino a 35mila euro. Tra le novità l'aumento dei valore dei voucher, 500 euro fino a un Isee di 30 mila euro, 300 per chi supera i 35 mila euro, ma anche la possibilità di chiedere il contributo anche nel caso in cui il figlio frequenti un nido privato autorizzato. "Questa misura permetterà a molte donne e uomini di perseguire la carriera lavorativa affidando il figlio a un nido che diventa sostanzialmente gratuito o con un forte contributo, ma che contribuirà anche ad aumentare l'offerta di posti, oggi sono circa 9 mila, visto che prevede un sostegno identico per i nidi pubblici e privati. Credo che questa misura, insieme ai biglietti gratuiti o scontati per gli studenti, sia un'iniezione di denaro vero nelle tasche delle famiglie con una situazione economica più fragile" ha detto il presidente Giovanni Toti.

Un provvedimento che rappresenta "il punto di arrivo di un percorso intrapreso per dare alle famiglie, e soprattutto alle mamme, opportunità sempre più concrete" ha ricordato l'assessore alle Politiche sociali Giacomo Giampedrone. A finanziare la misura il Fondo sociale europeo. "Negli ultimi anni abbiamo aiutato tante persone a trovare lavoro, incentivato l'attività sportiva, offerto un ausilio ai più anziani - ricorda l'assessore alla Formazione Marco Scajola - e ora ampliamo le disponibilità dei voucher nido". "Un'iniziativa di questo tipo significa anche promuovere una partecipazione equilibrata di donne e uomini al mercato del lavoro - ha aggiunto l'assessore alla Tutela dell'Infanzia e Pari Opportunità Simona Ferro - e una migliore gestione della vita professionale con quella privata. A beneficiarne sarà una platea molto ampia, la stima delle famiglie con Isee che rientra nei benefici e di oltre 22 mila".

"Pensiamo che arriveranno migliaia di domande - spiega il presidente di Filse Lorenzo Cuocolo - ma siamo abituati a numeri così grandi, in periodo Covid ne abbiamo gestito oltre 85 mila".





