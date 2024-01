Turismo: Bucci, regolamentare il 'mercato nero' degli affitti

"Il mercato delle case in affitto ai turisti dev'essere regolamentato perché c'è un buco nero e non va bene, 'nero' anche dal punto di vista della tassa di soggiorno, perché parliamoci chiaro: sono tasse di soggiorno che mancano ai Comuni. Sono a favore di interventi per evitare che ci sia un mercato in nero, poi troppa regolamentazione va guardata con attenzione". Lo ha detto il sindaco Marco Bucci a margine del primo Forum internazionale del turismo organizzato a Genova da 'Il Sole 24ore' con il sostegno della Regione Liguria e la partecipazione della ministra del Turismo, Daniela Santanchè.

"I soldi che arrivano ai Comuni della tassa di soggiorno sono assolutamente importanti - ricorda Bucci -. A Genova abbiamo un tavolo di concertazione con la Camera di Commercio e tutti gli enti che rappresentano gli alberghi, il settore dello spettacolo e dell'intrattenimento, decidiamo insieme come utilizzare i soldi, in genere il 60% viene usato per finanziare nuove manifestazioni, il 40% per lavori di manutenzione collegati al turismo. Il sistema funziona, non va uniformato a livello nazionale, ogni Comune deve poter decidere cosa fare, - sostiene il sindaco - se Genova decide di finanziare un'attività sportiva nell'anno della Capitale europea dello Sport la tassa può servire anche per quello, ma se un altro Comune decide di finanziare qualcos'altro, bene. Anche sull'importo ogni Comune dev'essere libero, a Roma sono 6 euro, a Parigi 8, ma è giusto che sia così".



