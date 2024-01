Torna il Corso Fiorito di Sanremo dopo la pausa del Covid

Per la prima volta due paesi stranieri, Francia con la municipalità di Mentone e la Svizzera con quella di Locarno, parteciperanno fuori concorso a Sanremoinfiore, la tradizionale sfilata di carri fioriti in programma il 24 marzo che torna dopo la pausa del covid, con l'ultima edizione che risale al 2019. Nel pomeriggio a Palazzo Bellevue, sede del municipio di Sanremo, sono stati sorteggiati gli abbinamenti dei tredici carri in gara in rappresentanza di altrettanti comuni della provincia di Imperia, con tema unico l'outdoor: Bordighera (handbike), Vallecrosia-Camporosso (Beach volley), Golfo Dianese (vela), Seborga (passeggiate a cavallo), Taggia (ciclismo), Imperia (arrampicata), Pompeiana (snorkeling), Riva Ligure (trekking), Isolabona (surf), Ospedaletti (mountain bike), Ventimiglia (canyoning) e Santo Stefano al mare (parapendio) e Dolceacqua (running). Fuori concorso ci saranno anche il carro di Sanremo, Comune ospitante e un altro dedicato al Basso Piemonte.

"E' un bel motivo di orgohlio dire che il Corso Fiorito torna e con un'adesione molto alta di tredici Comuni - ha affermato l'assessore alle manifestazioni di Sanremo, Giuseppe Faraldi -.

Abbiamo anche carri di fuori, come Mentone e Locarno, che allargheranno gli orizzonti della nostra manifestazione". Il quartiere operativo, ovvero dove saranno realizzati i carri, anche quest'anno sorgerà sotto il solettone di piazza Colombo, nei locali della Riviera Trasporti. "Il percorso sarà quello ad anello sul lungomare Italo Calvino e il piazzale Carlo Dapporto - ha aggiunto - mentre l'allestimento dei carri sarà come sempre sotto il solettone e stiamo valutando di allestire una tensostruttura all'esterno per i carri fuori concorso, perché gli spazi sono ormai tutti esauriti". Tornerà anche la trasmissione Rai Linea Verde. "I dettagli gli stiamo ancora studiando - ha concluso Faraldi - per capire le modalità della trasmissione, se quindi andrà in diretta o in differita".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA