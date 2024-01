Spezia, ecco Jagiello, Dragowski verso il Panathinaikos

Lo Spezia ufficializza il secondo acquisto del mercato invernale. Si tratta di Filip Jagiello, che arriva in prestito dal Genoa fino al prossimo giugno. Colonna dei rossoblu nello scorso campionato di serie B, il polacco è ai margini della squadra di Gilardino in questa stagione. Circa cento per lui le presenze in cadetteria.

D'Angelo potrebbe schierarlo come centrocampista centrale al fianco di Salvatore Esposito o Bandinelli oppure come mezzala.

C'è fermento anche in uscita in casa Spezia. Per il portiere Bartlomej Dragowski si è fatto sotto in queste ore il Panathinaikos alla ricerca di un numero uno. Il polacco apre alla cessione per riuscire a non perdere il treno della nazionale in vista dell'Europeo della prossima estate. Amian è conteso da Palermo e Bologna: lo Spezia preferirebbe cederlo ai primi che mettono sul piatto soldi più l'attaccante Edoardo Soleri. Andrà in prestito in serie C il giovane Laurens Serpe, ipotesi rescissione del contratto per Lukas Muhl e Petar Zovko.

Lo Spezia segue sia la mezzala Tourè che il difensore Leverbe del Pisa.



