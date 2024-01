Maltempo, Arpal conferma allerta gialla sul Levante ligure

Arpal ha confermato l'allerta gialla idrologica per i bacini grandi del Levante ligure dalle 18 di oggi e fino alle 8 di domani, giovedì 18 gennaio.

Dalla mattina deboli piogge diffuse stanno interessando la Liguria. Le precipitazioni persisteranno e saranno associate a locali rovesci più intensi in modo particolare sul Levante.

Considerato lo stato di bagnamento del terreno, attualmente prossimo alla completa saturazione, al persistere delle precipitazioni potranno registrarsi incrementi dei livelli idrometrici nei bacini grandi, generalmente contenuti all'interno dell'alveo.

per oggi Arpal prevede piogge diffuse con cumulate significative sul Ponente Ligure e sulle valli del Levante, ed elevate sul Levante ligure dove l'intensità sarà tra moderata e forte in particolare la sera e nelle prime ore della notte, quando saranno possibili rovesci o temporali al più moderati.

Possibile gelicidio sulle valli, anche diffuso sopra 600-700 metri e localmente interessante la viabilità, non si escludono fenomeni locali a quote inferiori. Venti forti anche rafficati settentrionali sul genovesato e meridionali sulle valli del chiavarese fino a burrasca sul Levante ligure in serata. Moto ondoso in aumento con mare fino a molto mosso dal tardo pomeriggio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA