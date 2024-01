Calcio: Genoa; nuovo rinforzo per il centrocampo ecco Bohinen

Nuovo rinforzo per il centrocampo del Genoa di Alberto Gilardino: si tratta del norvegese Emil Bohinen che arriva dalla Salernitana "con la formula del prestito con opzione e obbligo al verificarsi di determinate condizioni".

Bohinen, al momento ai box per un problema muscolare al polpaccio, raggiunge così il compagno di nazionale Thorsby, peraltro fermo anch'egli per lo stesso problema. Il centrocampista compirà 25 anni a marzo prossimo e in carriera ha vestito per 67 volte la maglia dello Stabaek, per 12 volte quella del Cska Mosca e 47 presenze le ha raccolte con la Salernitana in serie A.

Bohinen va così a colmare il vuoto lasciato dagli addii di Kutlu, tornato al Galatasaray, e di Jagiello passato ufficialmente in prestito secco sino a giugno allo Spezia.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA