Buenos Aires prima tappa del 'Villaggio Italia' sulla Vespucci

"La prima tappa del 'Villaggio Italia' sulle eccellenze del made in Italy nell'ambito del giro del mondo dell'Amerigo Vespucci sarà il porto di Buenos Aires dal 15 al 17 marzo, ma il villaggio vedrà la luce piena a Los Angeles a luglio 2024". Lo ha annunciato l'amministratore delegato di Difesa Servizi Luca Andreoli al primo Forum internazionale del turismo italiano organizzato a Genova da 'Il Sole 24 Ore' con Regione Liguria.

Il giro del mondo dell'Amerigo Vespucci è partito proprio da Genova il primo luglio scorso per toccare 30 porti nei cinque continenti. L'iniziativa del 'Villaggio Italia', interamente frutto del made in Italy esso stesso, animerà otto porti tra i più significativi per presentare le eccellenze italiane, dal turismo alla manifattura, dall'industria all'alta tecnologia, fino alla gastronomia per promuovere la candidatura della cucina italiana a Patrimonio Unesco.

Dopo Los Angeles a luglio le altre tappe del 2024 saranno Tokyo ad agosto, Darwin e Singapore a ottobre, Mumbai a novembre-dicembre, Abu Dhabi e Doha a dicembre, Jeddah a gennaio 2025, con il ritorno in Italia previsto a febbraio 2025. "Le complicazioni che stiamo vivendo con il canale di Suez hanno reso il progetto più complicato, perché dovendo trasportare il villaggio in giro per il mondo sarà un grande tema tra un anno il passaggio nel Mar Rosso. Dovremo capire come portare il villaggio a Abu Dhabi, Doha e Jeddah che sono le tappe conclusive del tour. - sottolinea Andreoli - Il villaggio si trasporta con 60 container, parliamo di un qualcosa di piuttosto grande, perciò dovremo valutare il da farsi nelle ultime tre tappe".



