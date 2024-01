Bucci, strategia nazionale turismo collegata a strategie locali

"Se l'Italia fosse veramente capace di avere una strategia nazionale collegata a quella locale potremmo essere i numeri uno al mondo per quanto riguarda il turismo che porterebbe ricchezza sul territorio". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci aprendo il primo Forum internazionale del turismo organizzato a Genova da 'Il Sole 24ore' con Regione Liguria.

"Noi siamo sempre stati famosi come una città e una regione per essere chiusi e inospitali, invece oggi siamo nel mezzo di una rivoluzione, siamo riusciti a far sì che invece Genova e la Liguria siano molto ospitali, abbiamo avuto un successo notevole negli ultimi anni per quanto riguarda il turismo. Lo abbiamo messo tra gli obiettivi strategici fin dal 2017 - ha detto il sindaco -. Genova non è una città solo turistica, ma è una città che ha bisogno del turismo e che vede il turismo come uno dei principali pilastri per lo sviluppo, per poter avere una ricaduta economica e occupazionale". Il lavoro fatto "ha creato visibilità per Genova, la nostra città è andata sul Financial Times a ottobre scorso e pochi giorni fa sull'Indipendent, che ha detto: signori non andate a Venezia che è sovraffollata - ha concluso Bucci -, andate a Genova che è un posto non così famoso ma ha cose così belle da non invidiare nessuno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA