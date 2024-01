A Genova capitale dello sport libri che raccontano Genoa e Samp

La biblioteca Lercari di Genova ha ospitato il terzo appuntamento del ciclo " Dieci volti di Genova: gli Editori e la Città" nell'ambito delle manifestazioni di Genova Capitale Italiana del Libro 2023 in questa occasione in unione con Genova Capitale dello Sport 2024. Al centro dell'incontro avvenuto nella sede della biblioteca a Villa Imperiale a San Fruttuoso, lo sport in letteratura ed in particolare il calcio con le sue emozioni e le sue passioni che a Genova significano soprattutto Genoa e Sampdoria.

Per l'occasione sono stati presentati tre libri a partire dall'anteprima nazionale di "Sampdoria. La grande storia della tifoseria blucerchiata" scritto da Francesca Galleano per Editrice Zona.

De Ferrari Editore ha invece presentato "Fame di pallone" di Sidio Corradi, storico attaccante del Genoa degli anni settanta, mentre Galata Edizioni, specializzata proprio nel calcio genovese con oltre 20 pubblicazioni a catalogo, era presente con il volume "Il mio Genoa" del giornalista Gessi Adamoli che racconta in oltre 400 pagine 45 anni di storia del Grifone vissuti personalmente dall'autore giornalista prima del Lavoro e poi di Repubblica.

Il ciclo di incontri proseguirà il primo febbraio a Palazzo Ducale con un appuntamento dedicato a "Genova Blanca e Noir".





