Spezia, tribuna del Picco riapre agli abbonati dopo 7 mesi

La tribuna dello stadio Picco della Spezia torna ad accogliere i tifosi dopo sette mesi.

Inagibile a causa dei lavori di ammodernamento e ampliamento del settore, la tribuna era chiusa dal maggio del 2023. Da sabato, in occasione di Spezia-Cremonese, tornerà ad ospitare gli abbonati e gli sponsor. Il settore rimane tuttavia un cantiere; ancora da completare gli sky box, il settore stampa, l'area media e l'area hospitality. Per il completamento dell'opera ci vorranno ancora alcune settimane. Il club ha inoltre deciso di cancellare la differenziazione di prezzo che prevedevano prezzi maggiorati per le partite di cartello, uniformando le tariffe a quelle standard.



