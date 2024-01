'Siamo tutti Ansaldo', mille in corteo per lavoratori denunciati

Un grande striscione con scritto "siamo tutti Ansaldo" ad aprire il corteo di circa mille persone scese in strada in solidarietà dei 16 lavoratori denunciati durante lo sciopero del 13 ottobre 2022 a difesa dello storico stabilimento genovese, culminato con l'occupazione dell'aeroporto di Genova e i tafferugli con le forze dell'ordine. In piazza ci sono i lavoratori di Ansaldo Energia, lo sciopero di 4 ore è stato indetto da Fiom Cgil e Fim Cisl, ma anche i lavoratori dell'ex Ilva, della Compagnia unica, i portuali, le delegazioni delle grandi fabbriche genovesi come Leonardo e Fincantieri, i lavoratori della sanità, i delegati della Camera del lavoro, l'Anpi, oltre a molti rappresentanti dei partiti di centrosinistra.

Le accuse mosse ai 16 lavoratori di Ansaldo riguardano il blocco stradale e la messa a rischio dell'incolumità delle persone: i lavoratori rischiano fino a 7 anni di carcere.

"Grazie a queste manifestazioni, anche aspre - sottolineano i sindacati - arrivarono le risposte dall'azionista di maggioranza, Cassa Depositi e Prestiti, c'è stata la ricapitalizzazione e oggi sono tornate anche le commesse. Siamo in piazza per dare un segnale di vicinanza alle persone denunciate - spiega Stefano Bonazzi, segretario di Fiom Cgil - e per ribadire che le lotte dei lavoratori non possono essere criminalizzate perché per chi rischia il proprio lavoro l'unica prospettiva è scioperare. Tutti devono sapere che se oggi Ansaldo continua ad essere la grande e storica fabbrica genovese è perché quei lavoratori hanno sventato il fallimento dell'azienda. Oggi, dopo la lotta dei lavoratori si ritorna a sentire il rumore del lavoro, e questo è un risultato importante che ci fa sperare per il futuro".

"C'eravamo tutti in quei giorni e ci siamo oggi - ricorda il segretario generale di Fim Cisl Christian Venzano -. Non è una manifestazione contro la magistratura, che speriamo chiuda al meglio questa situazione, non è contro le forze dell'ordine che abbiamo sempre rispettato ma è a favore, vicinanza e sostegno di questi lavoratori".



