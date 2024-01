Si fingono carabinieri per truffare anziani a Savona, un arresto

I carabinieri di Savona hanno arrestato in flagranza un 30enne che con la truffa del 'finto nipote' e del 'finto carabiniere' ha raggirato due anziane donne in due distinte occasioni facendosi consegnare circa 5.000 euro in contanti, diversi monili d'oro e orologi preziosi.

Nel primo caso un complice dell'arrestato aveva chiamato al telefono una 86enne vittima savonese, facendole credere di dover aiutare un nipote in difficoltà economica a seguito del blocco di alcune merci presso un fantomatico ufficio postale. Appena terminata la telefonata l'uomo si è presentato a casa dell'anziana sottraendole 4.000 euro.

Nel secondo caso il complice 'telefonista' ha fatto credere ad una 85enne malcapitata di essere un carabiniere, che il figlio era stato arrestato a seguito dell'investimento di un pedone e che solo il pagamento di una cauzione avrebbe potuto consentire la sua liberazione evitando il carcere. Anche in questo caso pochi istanti dopo aver terminato la telefonata il 30enne ha bussato alla porta della vittima rubandole 1.000 euro in contanti e alcuni gioielli in oro.

I militari sono riusciti a recuperare tutto il denaro e i preziosi restituendoli alle vittime. Il comandante dei carabinieri di Savona Vincenzo Barbanera ricorda "a tutte le persone, soprattutto alle persone anziane e ai loro familiari, di non esitare mai in caso di situazioni strane o dubbi, chiamate il 112".



