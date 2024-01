Principio d'incendio in casa Sestri levante, due intossicati

Due anziani sono rimasti lievemente intossicati in un principio di incendio che si è sviluppata nella cucina di un appartamento a Sestri Levante, forse per una pentola dimenticata sul fuoco. Sul posto i vigili del fuoco di Chiavari, i carabinieri due ambulanze della Croce Rossa e l'auto medica inviata dal 118. Domate subito le fiamme i due pensionati sono rimasti intossicati e sono stati portati al pronto soccorso di Lavagna per accertamenti. Le loro condizioni non sono gravi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA