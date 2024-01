Pioggia sul Levante ligure, Arpal emette allerta gialla

Arpal ha emesso l'allerta gialla idrologica per i bacini grandi del Levante ligure dalle 18 di domani. E' infatti atteso da domani un peggioramento delle condizioni meteo che porterà sulla Liguria piogge diffuse e persistenti in particolare sulle zone interne del Levante. Visto l'attuale stato di bagnamento del terreno prossimo alla completa saturazione, al persistere delle precipitazioni potranno registrarsi incrementi dei livelli dei bacini grandi, generalmente contenuti all'interno dell'alveo.

Il peggioramento è previsto sulla Liguria con piogge diffuse e cumulate elevate sul Levante ligure, significative sul Ponente e sulle valli del Chiavarese di intensità fino a moderate sul Levante specialmente in serata quando non si escludono rovesci o temporali al più moderati. Possibile gelicidio sulle valli alle spalle del savonese e del genovesato con locale interessamento dei tratti autostradali. Venti forti settentrionali sul genovesato fino a 50-60 km/h agli sbocchi vallivi, forti meridionali sul Levante e le sue valli con raffiche fino a 50-60 km/h, localmente superiori sui crinali. Moto ondoso in aumento con mare fino a molto mosso in serata sul Levante.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell'allerta In caso di eventi intensi, durante l'allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito allertaliguria.regione.liguria.it.



