Pd, alla manifestazione vicini ai lavoratori Ansaldo

"Se oggi la situazione di Ansaldo energia è diversa e si guarda al futuro con più serenità è anche il risultato di quella grande mobilitazione di ottobre 2022, che ha portato oggi a processo 16 lavoratori, ma grazie alla quale è stata riportata l'attenzione sull'azienda. Da parte nostra, massima vicinanza ai lavoratori che, preoccupati per il futuro di Ansaldo ed esasperati da una situazione di precarietà, hanno manifestato per difendere il loro lavoro e quello dei loro colleghi.

La manifestazione di oggi non è stata una manifestazione contro la magistratura, né contro le forze dell'ordine, ma un modo per testimoniare la vicinanza ai lavoratori". Lo affermano in una nota Davide Natale segretario PD Liguria e Armando Sanna consigliere regionale PD Liguria.

Una delegazione del Partito Democratico ligure e genovese, nelle scorse settimane, insieme al senatore PD Misiani, ha incontrato la Rsu di Ansaldo, per assicurare "il nostro impegno a sostenere tutte le iniziative possibili per garantire il futuro di Ansaldo, riconoscendo un ruolo strategico non solo per l'industria genovese e ligure, ma del sistema produttivo nazionale. La nostra partecipazione alla manifestazione di oggi rimarca la nostra vicinanza all'azienda e ai lavoratori che hanno difeso non solo il loro posto di lavoro, ma quello di migliaia di colleghi" hanno aggiunto i due esponenti dem.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA