Italmatch acquisisce maggioranza di Alcolina in Brasile

Il gruppo chimico internazionale Italmatch Chemicals con sede centrale a Genova ha siglato un accordo vincolante per l'acquisto della maggioranza di Alcolina, azienda brasiliana leader nel trattamento delle acque per il bioetanolo, la produzione dello zucchero e applicazioni industriali, tra cui vernici e settore della carta. "L'operazione rientra nella strategia di crescita di Italmatch Chemicals in America Latina, - spiega la società in una nota - e rafforza il portafoglio di prodotti del gruppo per il trattamento acque, con applicazioni e mercati finali complementari".

Fondata 27 anni fa, Alcolina ha oggi due siti produttivi in Brasile a Cravinhos e Rio Lago, circa 80 dipendenti supportati da una rete di agenti di vendita, un fatturato 2023 pari a 35 milioni di euro e dispone di un portafoglio prodotti fortemente complementari a quello di Italmatch Chemicals. "Con l'acquisizione rafforziamo la presenza nel mercato latino-americano, confermando e consolidando la strategia di crescita e sviluppo all'estero. - commenta il fondatore e Ceo di Italmatch Chemicals Group Sergio Iorio - Siamo attivi in Brasile dal 2017, con la creazione della filiale locale Italmatch Do Brasil, seguita dall'importante acquisizione di Sudamfos do Brasil. Più di recente, il nostro gruppo ha firmato un accordo di collaborazione e licenza per lo sviluppo di una tecnologia leader per il mercato dello zucchero latino-americano, che prevede l'utilizzo di soluzioni chimiche nel processo di stabilizzazione del colore dello zucchero di canna. Consideriamo il mercato latino-americano, che oggi rappresenta circa il 5% del nostro fatturato, come un mercato dal grande potenziale".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA