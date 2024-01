Incendio distrugge 6 auto in provincia di Imperia

Sei auto sono bruciate e una è rimasta seriamente danneggiata in un rogo avvenuto nella notte in un parcheggio vicino al campo sportivo del Comune di Costarainera in provincia di Imperia. Non ci sono feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

Al momento non sono stati trovati inneschi, che possano confermare l'ipotesi di un gesto doloso, ma non si esclude che qualcuno possa aver appiccato il fuoco con della benzina. Le fiamme sarebbero partite da un'autovettura per poi propagarsi alle altre a causa del vento.

Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire l'episodio e gli investigatori potrebbero anche avvalersi di eventuali telecamere nelle vicinanze, per capire se possa aver agito qualcuno.



