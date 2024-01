Finti tecnici del gas truffano anziana a San Fruttuoso

Truffa dei finti tecnici del gas nel quartiere di San Fruttuoso ieri pomeriggio. Una donna di 74 anni è stata raggirata da due uomini che le hanno portato via mille euro in contanti. La donna, secondo quanto raccontato alla polizia, ha aperto la porta di casa ai due che si sono presentati come tecnici del gas impegnati in controlli sugli impianti di riscaldamento. L'anziana li ha fatti entrare e mentre uno le parlava, l'altro ha iniziato a girare le stanze.

Quando sono andati via, la vittima ha scoperto che le avevano preso i soldi e ha chiamato le volanti. Le indagini sono state affidate alla squadra mobile.



