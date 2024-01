Elettricista ustionato mentre lavora al Novotel, è grave

Grave infortunio sul lavoro questa mattina in via Cantore, a Sampierdarena. Un elettricista è rimasto ustionato mentre lavorava con altri due colleghi al controsoffitto del Novotel. Secondo le prime informazioni sarebbe partita una fiammata che avrebbe investito l'uomo al volto e alle mani. L'operaio è stato soccorso dal personale del 118, intervenuto con l'automedica. Intubato è stato trasportato in codice rosso, il più grave, al centro grandi ustionati dell'ospedale Villa Scassi. Gli altri due colleghi sono rimasti illesi e non hanno avuto bisogno di cure mediche.



