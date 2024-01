Crucioli, manifestazioni lavoratori hanno salvato Ansaldo

"Esprimo solidarietà ai 16 lavoratori a processo per gli scioperi dell'ottobre 2022 a difesa di Ansaldo Energia. È anche grazie a quelle manifestazioni che la storica azienda genovese venne ricapitalizzata e oggi può continuare a dare lavoro a tanti genovesi. Mi auguro quindi che gli imputati vengano prosciolti e trovo giusto il corteo in loro solidarietà svoltosi oggi". Lo afferma in una nota Mattia Crucioli capogruppo di Uniti per la Costituzione in Comune a Genova.



