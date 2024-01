Codacons, a Genova l'inflazione più alta d'Italia nel 2023

Le città italiane dove i prezzi sono saliti di più nel 2023 sono Genova e Brindisi, con un'inflazione media del 6,9% rispetto al 5,7% della media italiana, seguite da Grosseto al 6,8%, Alessandria e Benevento, entrambe al 6,6%, fanalino di coda Potenza col 3,7% annuo.

Lo rileva il Codacons nella classifica ufficiale delle città italiane dove i rincari di prezzi e tariffe hanno pesato di più nel corso dell'ultimo scorso, stilata attraverso i dati definitivi dell'Istat, con i quali l'associazione ha calcolato l'impatto dell'inflazione in termini di aggravi di spesa per le famiglie.

Milano con un'inflazione media del 6,1% si conferma nel 2023 la 'regina dell'inflazione', ossia la città dove l'aumento di prezzi e tariffe, a parità di consumi, ha determinato il più forte impatto sulla spesa delle famiglie, pari in media a +1.657 euro su base annua a famiglia, al secondo posto Varese con +1.581 euro annui (+6%), seguita da Bolzano (+5,8%) con +1.542 euro, Grosseto (+6,8%) con +1.533 euro e al quinto posto a livello nazionale da Genova con 1.505 euro. Imperia con un aumento di 1.280 euro a famiglia si classifica al 37mo posto con un'inflazione media del 6,4%.



