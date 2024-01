Allarme droga, Consiglio Liguria chiede campagne nelle scuole

Campagne informative nelle scuole liguri per sensibilizzare e contrastare il fenomeno dell'abuso giovanile di sostanze psicotrope e la richiesta alla Regione Liguria di sostenere, in sede di Conferenza Stato-Regioni, l'adozione da parte del Governo di iniziative che tutelino "con maggior forza i giovani dalla piaga del consumo delle stesse sostanze". È quanto chiede alla giunta della Regione Liguria un ordine del giorno proposto dal consigliere regionale Brunello Brunetto (Lega) sottoscritto da tutti i gruppi consiliari.

"Preoccupa l'abbassamento dell'età di chi consuma droga per la prima volta e i dati riferiti al 2022 ci dicono che quasi il 10% degli accessi al Pronto Soccorso direttamente droga-correlati ha riguardato minorenni - spiega in una nota il gruppo della Lega in Regine -. È notizia recente dei sequestri delle nuove droghe: "coca rosa" e "blue punisher", che hanno interessato recentemente anche Genova, e allarma il possibile arrivo dall'Olanda di una pillola di Ecstasy che può essere letale. A questo quadro si aggiunge un aumento del consumo di psicofarmaci da parte dei ragazzi tra i 15 e i 19 anni che è balzato dal 6,6% al 10,8%. Soprattutto nei giovanissimi è dimostrato scientificamente che le droghe sintetiche sono particolarmente pericolose, perché distruggono le cellule celebrali. Il fatto che vengano spacciate anche davanti alle scuole, già a partire dalle medie, è molto preoccupante".





