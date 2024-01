Spezia, in arrivo Jagiello dal Genoa

Si muove qualcosa nel calciomercato dello Spezia. Il club ligure è pronto a prelevare in prestito Filip Jagiello dal Genoa, centrocampista ai margini della formazione di Gilardino. Mediano e mezzala, colma parzialmente il vuoto lasciato dalle partenze di Ekdal e Zurkowski. Il direttore tecnico Eduardo Macìa e il direttore sportivo Stefano Melissano seguono ora Idrissa Touré del Pisa, per il quale però la trattativa è ancora da finalizzare. Intanto la squadra è tornata oggi ad allenarsi per preparare la partita contro la Cremonese di sabato prossimo. Il gruppo rimarrà in ritiro all'Nh Hotel, in centro città, per tutta la settimana per cercare la concentrazione dopo il pesante 4-0 subito a Como.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA