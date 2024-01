Record Entella, 11 baby settore giovanile nella stessa gara

Un record che riempie di orgoglio l'Entella, impegnata nel campionato di calcio di Lega Pro nel girone B. Undici giocatori tra campo e panchina cresciuti nel settore giovanile, un'intera squadra insomma. Quella con il Pineto è stata una partita storica per la cantera biancoceleste, nel corso dei 90 minuti sono stati sette i giocatori "fai da te" impiegati: Di Mario, Bonini, Lipani, Meazzi, Vianni, Muller Cecchini e Matteazzi. Oltre a chi è andato in campo sono stati convocati Siaulys, Banfi, Reali e Ghio. "Tutto le persone che lavorano nel settore giovanile considerano un motivo di orgoglio e soddisfazione il fatto di vedere i propri ragazzi raggiungere la prima squadra" - spiega Manuel Montali, responsabile del settore giovanile. "Il merito va ascritto alla proprietà che, nonostante la retrocessione in Serie C, ha deciso di non smantellare il settore giovanile ma di confermare un investimento importante su un asset che viene considerato strategico. La nostra forza è stata quella di saper tener duro anche nei momenti in cui non era facile dirottare risorse sulla 'cantera'"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA