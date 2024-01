Mette in vendita giacca on line ma gli rubano anche le scarpe

Aveva messo in vendita su Instagram un giubbotto ma l'acquirente si è presentato con due amici e lo hanno derubato, portandogli via anche le scarpe. È successo ieri in via Sapello, a Genova Pra'. Vittima un ragazzo di 18 anni.

Secondo quanto raccontato dal giovane agli agenti delle volanti, il suo acquirente si è provato la giacca ma invece di pagare ha cercato di allontanarsi. Il ragazzo ha provato a fermarlo ma gli altri due lo hanno fatto cadere e poi lo hanno preso a calci e pugni. A quel punto gli hanno sfilato le scarpe e la giacca, per un valore di 600 euro, oltre al telefono.



