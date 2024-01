Mar Rosso, a dicembre nel porto di Genova 4 navi in meno

La crisi nel Mar Rosso, con gli attacchi dei ribelli Houthi alle navi che costringono le compagnie a cambiare la rotta circumnavigando l'Africa invece di tagliare attraverso il canale di Suez, a dicembre per il porto di Genova ha fatto registrare il mancato approdo di 4 navi portacontainer, il cui arrivo per ora è confermato ma si temono fenomeni di congestione alternati a periodi di bassa operatività. Le rotte via Suez con Middle East e Far East sono quelle principali per i porti del sistema portuale del Mar ligure occidentale (Genova, Savona e Vado ligure). "Le navi che non passano dal canale di Suez dovranno circumnavigare l'Africa allungando il viaggio di circa15 giorni per raggiungere i porti del Mediterraneo e questo avrà un effetto sostanziale sui costi dei beni perché aumenteranno i noli, i costi dei combustibili e delle polizze assicurative - spiega il commissario dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale Paolo Piacenza -.

Sul fronte della puntualità dei servizi marittimi ci attendiamo, così come era accaduto anche nel periodo dell'emergenza Covid, momenti di forte congestionamento in banchina, con una conseguente riorganizzazione della logistica e del lavoro portuale, alternati invece a momenti di bassa operatività. Sarà necessario gestire al meglio questa criticità per limitare il più possibile ripercussioni negative a lungo termine". Per capire le dimensioni del fenomeno basti pensare che da gennaio a novembre 2023 i traffici da Genova via Suez (sulle rotte Far Eaast, Middle East, Oceania e East Africa) hanno rappresentato circa 10 milioni di tonnellate di merce su 44 milioni, pari al 22% del totale. Senza contare che transita da Suez oltre il 40% dei traffici dello scalo, pari a circa 1 milione di teu. Cinque servizi settimanali collegano Genova e il Far East con navi di capacità compresa fra i 13 mila e i 15 mila teu.



