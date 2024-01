In Liguria presente 10,5% imprese impegnate in blue economy

La Liguria è protagonista della blue economy: il 10,5% delle imprese della regione è attivo nell'Economia del mare, contro il 3,8% della media italiana.

Numeri conquistati grazie a un posizionamento distintivo sia per teu movimentati (35% del totale nazionale) che per presenze di crocieristi (23% del dato complessivo italiano). I dati sono emersi nel corso del dibattito organizzato da The European House - Ambrosetti, con l'illustrazione dei dati costantemente monitorati che fotografano una Liguria "in piena salute dal punto di vista economico e occupazionale, ma anche turistico e marittimo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA