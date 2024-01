Export Liguria, primi 9 mesi '23 + 2,3%, oltre media nazionale

Nei primi nove mesi del 2023 l'export della Liguria è cresciuto del 3,1%, l'80% in più dell'1,3% della media nazionale. "I dati che emergono dal nostro osservatorio permanente, Liguria 2023, il think tank dedicato agli scenari futuri della Liguria mette in mostra una realtà nel tessuto economico regionale molto positiva" sottolinea Valerio De Molli, managing partner & ceo "The European House - Ambrosetti", a margine della riunione a porte chiuse a palazzo del Principe a Genova con moltissimi rappresentanti dell'economia della regione, dai presidenti degli industriali agli imprenditori, dedicato proprio alle linee future di azione per la competitività e la crescita della Liguria. Oltre al dato del pil pro capite è positivo l'export che nel 2022 ha superato i 10 miliardi di euro per la prima volta registrando un 33% in più sul 2021 contro una media nazionale del +20%. Bene anche il turismo, in particolare i mercati internazionali: nei primi nove mesi del 2023 la Liguria ha assistito a un aumento dei turisti stranieri (+ 21%). L'occupazione nel 2022 ha stabilito un trend positivo con un + 3,6% (media nazionale + 2,4%) e nei primi 9 mesi del 2023, ha fatto registrare un +2,8%.

Fra i settori trainanti spiccano blue economy e turismo.

"Economia del mare, turismo e innovazione restano il pilastro attorno a cui costruire il rilancio verde e digitale del territorio - completa De Molli -. Il rilancio del territorio, tuttavia, passa anche dalla realizzazione delle numerose e strategiche infrastrutture fisiche e digitali qui presenti e per il cui monitoraggio abbiamo attivato già nel 2020 un Osservatorio permanente i cui risultati saranno presentati in occasione del Forum "Liguria 2030" che avrà luogo il prossimo 1° luglio". Sul fronte delle infrastrutture si procede. Il punto debole resta l'andamento demografico: "C'è da stimolare di più l'attrattività di famiglie, di giovani famiglie soprattutto".





