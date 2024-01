Depuratore della Val Petronio, Iren affida primi interventi

Iren ha ufficialmente affidato il primo intervento per la realizzazione del nuovo depuratore della Val Petronio. In questa fase occorrerà iniziare la bonifica dell' area della Ramaia a S.Margherita di Fossa Lupara dove per decenni sono stati sversati materiali di risulta delle industrie della zona, e tali operazioni dureranno fino a fine estate per poi dare vita alle canalizzazioni. "Il depuratore è un' opera strategica e attesa da anni - ha detto il sindaco Francesco Solinas - che porterà benefici a tutta la cittadinanza e all ambiente". Non contenti gli abitanti di Santa Margherita di Fossa Lupara che avevano già contestato questa ubicazione all'allora sindaco Valentina Ghio e al' assessore ai lavori pubblici Paolo Valentino così come gli abitanti di Riva Trigoso che vedranno i liquami di Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese e dell' intera Sestri Levante nella condotta sottomarina già predisposta nel golfo rivano. La realizzazione del nuovo impianto costerà oltre 20 milioni di euroDepèura.



