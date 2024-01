Consiglio Liguria: FI, Vaccarezza? Se son rose fioriranno

"L'eventuale ritorno di Angelo Vaccarezza in Forza Italia lo potrei definire un ritorno alle origini: lui è un forzista nato, un berlusconiano di ferro, ed ha ricoperto cariche importanti sotto la bandiera del nostro partito. Un suo rientro avrebbe quindi una sua logica". Così il capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale della Liguria Claudio Muzio commenta sui social un possibile ritorno del consigliere regionale Angelo Vaccarezza, che oggi ha rassegnato formalmente le dimissioni da capogruppo della Lista Toti Liguria.

"Vedremo gli sviluppi - aggiunge Muzio - I'ho detto che se sono rose fioriranno e che a me le rose piacciono senza spine. E certamente quella di Angelo Vaccarezza è per me una rosa senza spine".



