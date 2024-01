Cgil in piazza con lavoratori Ansaldo E. a processo per proteste

La Cgil di Genova e della Liguria "domani parteciperà al corteo in solidarietà dei lavoratori di Ansaldo Energia a processo per aver difeso il posto di lavoro e l'industria cittadina". Le segreterie della Camera del lavoro di Genova e Cgil Liguria, insieme alle categorie confederali, saranno presenti alla manifestazione organizzata a Genova dalla rsu Fiom e Fim di Ansaldo Energia dal titolo 'Siamo tutti Ansaldo'.

"Nell'ottobre 2022 lavoratrici e lavoratori di Ansaldo sono scesi in piazza per difendere i propri posti di lavoro, registrando la solidarietà di cittadine e cittadini, e con essi l'azienda a rischio fallimento. - ricorda il sindacato - Oggi, alcuni di loro, sono stati denunciati e martedì 16 si terrà l'udienza preliminare del processo".

"Storicamente il mondo del lavoro genovese ha dovuto lottare per difendere i posti di lavoro e, proprio grazie alle lotte di lavoratrici, lavoratori e di una grande solidarietà, Genova può continuare a vantare realtà produttive che sono eccellenze riconosciute a livello nazionale e internazionale", evidenzia la Cgil di Genova e della Liguria.



